Белорусские СМИ получили аккредитации на II Европейские игры

Первыми на старт II Европейских игр, которые сфокусируют на себе пристальное внимание любителей спорта в последней декаде июня, вышли, как всегда, представители одной из древнейших профессий - журналисты, подтверждают белорусские источники. С 5 июня началась плановая выдача удостоверений на предстоящий спортивный форум для представителей национальных СМИ.

Белорусские репортеры уже получили аккредитации на состязания атлетов в Минске, сообщает БЕЛТА. В числе первых обладателей бейджей, стали репортеры государственного агентства, газеты "Спортивная панорама" и службы новостей национальной телерадиокомпании.

Кстати, центр аккредитации, расположенный в одном из спорткомплексов государственного университета физической культуры, сейчас принимает более 500 человек в день. Кроме представителей СМИ, здесь проходят необходимые процедуры и получают экипировку главные помощники предстоящих игр - волонтеры. А всего на мультиспортивный форум, уточняет агентство, должны получить "вездеход" более тысячи журналистов: около 400 белорусских и более 600 иностранных.

До открытия II Европейские игр в белорусской столице остается все меньше дней. Они, как известно, будут приковывать к себе внимание зрителей с 21 по 30 июня. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют за десять дней 200 комплектов наград в 15 видах спорта.