Белорусский "Зубренок" примет на оздоровление китайских детей

Окунутся в жаркие летние дни в прохладную чистоту зеркального озера Нарочи, совершить увлекательные прогулки на катамаранах и дружно распевать знакомые мелодии у вечернего костра впервые предстоит китайским подросткам в самом популярном в Беларуси детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

Приглашение в страну детства, расположенную в 160 километрах от белорусской столицы, пришло в Поднебесную по инициативе президента Александра Лукашенко. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщили в его пресс-службе, подчеркнув, что финансирование будет полностью осуществляться за счет средств резервного фонда главы государств. Документом также предусматривается выделение средств на расходы по авиаперелету 92-х белорусских детей, которые будут отдыхать в Китае.

Двусторонний туристический обмен, пояснили в администрации президента, впервые организуется в рамках меморандума о сотрудничестве в области оздоровления подростков, заключенного министерствами образования обеих стран.

Программа пребывания китайских детей, которые будут находиться в Беларуси в июле, пояснили в "Зубренке", включает санаторно-оздоровительные услуги и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах республики.

Как уже рассказывал "СОЮЗ", для сотен тысяч подростков за истекшие почти 50 лет "Зубренок" стал признанной столицей интернациональной дружбы мальчишек и девчонок, штабом многих интересных дел и начинаний. Летом в этом образовательно-оздоровительном центре отдыхает больше тысячи ребят. Его главная задача, по мнению руководства, заинтересовать детей, помочь им реализовать свои таланты и, конечно, укрепить здоровье.

Кстати, старожилы обязательно покажут вам сакральное место, где по легенде под камнем находится бутылка с посланием от первых вожатых. В нем еще в прошлом веке они оставили свои напутствия и пожелания детям, которым предстоит отдыхать в "Зубренке". Говорят, что лет через 100 это послание будет прочитано.

А пока ребята, которые десантируются в эти заповедные места не только из Союзного государства и европейских стран, но даже из Сирии, стараются прикоснуться к этому камню и загадать свое самое заветное желание. "Для каждого из них важно попасть в атмосферу комфорта, где он успешен, где его понимают и оценивают по достоинству. Тогда у ребят возникает желание вернуться в эту праздничную карусель дружеского общения".