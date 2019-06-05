Болгария потратит миллионы евро на защиту сельского хозяйства от града

В среду правительство Болгарии одобрило дополнительные расходы в размере 6 миллионов левов (приблизительно 3 миллиона евро) на приобретение противоградовых ракет. Средства будут выделены из бюджета министерства сельского хозяйства и продовольствия.

На указанную сумму закупят около 8 с половиной тысяч снарядов к почти 5 тысячам уже имеющихся.

Град представляет серьезную угрозу урожаю винограда, зерновых культур и хлопка в Балканских странах. Так, в одной Болгарии открыто 11 так называемых “командных пунктов” для борьбы со стихией, располагающих 256 ракетными площадками.

Принцип действия противоградовых ракет заключается в распылении специального реагента в скопление представляющих угрозу облаков. Вещество вызывает выпадение дождевых осадков вместо града.