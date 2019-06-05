Новости

Болгария потратит миллионы евро на защиту сельского хозяйства от града 19:40
Володин рассказал о ходе реставрации помещений Госдумы 19:38
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате 19:10
Филевская линия московского метро изменит режим работы на 4 месяца 19:10
Видео: дети читают свои самые любимые басни Крылова 18:59
В Москве-реке утонул подросток 18:45
Найдены останки существ, царивших на Земле 470 миллионов лет назад 18:39
Выдвинута неожиданная версия исчезновения цивилизации Ангкора 18:33
В Симферополе град разбил стекла автомобилей 18:31
В работе Mail.ru произошел серьезный сбой 18:30
В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета 18:23
Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына 18:20
СКА подписал контракт с Кагарлицким 18:18
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России 18:09
Патологоанатома будут судить за подмену органов умершей волгоградки 18:05
ТПУ "Мичуринский проспект" в Москве спроектирует китайская корпорация 17:44
Противоракету системы ПРО Москвы нашли на Украине 17:44
Новый посол России вручил в МИД Беларуси копии верительных грамот 17:28
Lada Granta и Vesta продолжают продаваться лучше конкурентов 17:27
В Финском заливе археологи обследуют затонувшее судно XIX века 17:23
В Белгороде отравились посетители ресторана и повар 17:15
Россияне смогут увидеть редкие серебристые облака 17:11
В Москве появится мороженое для взрослых 17:09
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ "Лотос" 17:06
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 18:20
Рубрика: В мире

Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына

Текст: Константин Волков

Японская полиция арестовала Хидеаки Кумодзаву, бывшего замминистра сельского хозяйства страны и экс-посла государства в Чехии. Это произошло после того, как бывший чиновник сам позвонил в правоохранительные органы по телефону и признался в том, что убил собственного сына. Об этом сообщает Japan Times.
Обиженный клерк убил 12 человек в Вирджинии

Как сообщил полиции подозреваемый, его сын Эйтиро жил в одном доме с ним и редко выходил на улицу. По словам бывшего чиновника, 44-летний мужчина неоднократно "применял домашнее насилие", избивая пожилых родителей. При осмотре на теле Кумодзавы-старшего были обнаружены синяки, которые могли появиться в результате побоев. В то же время полиция отмечает, что жалоб на насилие от семьи Кумодзавы раньше не поступало. Следователи полагают, что подозреваемый мог убить своего сына.

Экс-чиновник заявил, что опасался за свою жизнь из-за частых нападений со стороны сына, а после трагедии в японском городе Кавасаки, где 28 мая Рюити Ивасаки напал с ножом на школьниц, Кумодзава-старший боялся, что Эйитиро тоже может представлять опасность для общества.

Как сообщает японский телеканал NHK, Кумодзава-младший отличался жестокостью еще в школе, где у него неоднократно возникали проблемы из-за насилия в отношении других учеников. В конечном итоге он совсем перестал посещать учебное заведение. Последние годы Эйитиро жил затворником - по словам соседа семьи Кумодзавы, он за десять лет ни разу не видел их сына.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России