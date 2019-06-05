Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына

Японская полиция арестовала Хидеаки Кумодзаву, бывшего замминистра сельского хозяйства страны и экс-посла государства в Чехии. Это произошло после того, как бывший чиновник сам позвонил в правоохранительные органы по телефону и признался в том, что убил собственного сына. Об этом сообщает Japan Times.

Как сообщил полиции подозреваемый, его сын Эйтиро жил в одном доме с ним и редко выходил на улицу. По словам бывшего чиновника, 44-летний мужчина неоднократно "применял домашнее насилие", избивая пожилых родителей. При осмотре на теле Кумодзавы-старшего были обнаружены синяки, которые могли появиться в результате побоев. В то же время полиция отмечает, что жалоб на насилие от семьи Кумодзавы раньше не поступало. Следователи полагают, что подозреваемый мог убить своего сына.

Экс-чиновник заявил, что опасался за свою жизнь из-за частых нападений со стороны сына, а после трагедии в японском городе Кавасаки, где 28 мая Рюити Ивасаки напал с ножом на школьниц, Кумодзава-старший боялся, что Эйитиро тоже может представлять опасность для общества.

Как сообщает японский телеканал NHK, Кумодзава-младший отличался жестокостью еще в школе, где у него неоднократно возникали проблемы из-за насилия в отношении других учеников. В конечном итоге он совсем перестал посещать учебное заведение. Последние годы Эйитиро жил затворником - по словам соседа семьи Кумодзавы, он за десять лет ни разу не видел их сына.