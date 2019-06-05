ЕГЭ по физике и иностранным языкам прошел без сбоев

ЕГЭ по физике и письменная часть экзамена по иностранным языкам прошли без существенных сбоев и нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Физику сдавали 153 тысячи человек. ЕГЭ по английскому языку - около 83 тысяч участников. Впервые в этом году школьники также писали и ЕГЭ китайскому языку. Всего его сдавали 75 человек.

Но ребятам, которые выбрали иностранные языки, придется также сдавать вторую часть экзамена - устную - 7 и 8 июня.

Минимальный балл на ЕГЭ по физике, который необходим для поступления в вузы - 36 баллов, по иностранным языкам - 22 балла. Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня. По иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля.