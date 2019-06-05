Ложь сирийских боевиков: зачем они хвалятся уничтожением САУ "Акация"

Боевики так называемого Фронта национального освобождения (NLF) сообщили, что им удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" сирийской правительственной армии. В подтверждении своих слов они разместили в Сети видео, на котором снят момент атаки.

На экране видна ведущая огонь прямой наводкой боевая машина. В ее сторону запущена противотанковая управляемая ракета, как утверждается, комплекса "Корнет". Через несколько секунд ПТУР попадает в цель. Видна мощная вспышка, после чего начинают взрываться размещенные внутри боеприпасы. Экипаж, по всей видимости, погиб.

Непонятно, почему экстремисты считают, что это самоходка "Акация". У нее в крыше башни имеется один люк, а у объекта на ролике отчетливо видно, что их два.

Военные эксперты объясняют эту попытку обмана тем, что 152-мм 2С3 - сравнительно редкая в Сирии боевая машина, до начала гражданской войны их было всего около полусотни, а в настоящее время сохранилось примерно четыре десятка. Поэтому они ценятся выше, чем средние танки Т-55 или более распространенные САУ 2С1 "Гвоздика", и за них главари больше платят операторам противотанковых комплексов. Потому-то те, желая больше заработать, и занимаются подобной дезинформацией.