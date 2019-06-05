Мединский прокомментировал фильм "Донбасс. Окраина"

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский посетил премьеру картины Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина", прошедшую во вторник в московском кинотеатре "Октябрь". Отметив, что лента стала "первым опытом в осмыслении конфликта на востоке Украины в российском кино". При этом заставляя задуматься, как предотвратить подобные события в будущем.

"Авторы фильма "Донбасс. Окраина" сделали первый шаг в осмыслении событий нашей новейшей истории", - приводятся слова Мединского на сайте Минкультуры.

"Почему так поздно, ведь война идет уже пятый год и на Украине выпустили уже не один фильм, посвященный этим событиям. Я отвечу: потому что события на Донбассе - это наша боль", - акцентировал чиновник. Заметив, что "Донбасс. Окраина" - "фильм необычный" и не навязывает какую-то конкретную точку зрения.

Съемки картины начались осенью 2016 года. Ее события разворачиваются в августе 2014-го на окраине Донецка. В центре сюжета - молодой солдат украинской армии Андрей Соколов, который, спасаясь от обстрела, оказывается в подвале жилого дома, где знакомится с разными людьми. И все они хотят одного - чтобы закончилась война.

В прокат лента выйдет 12 июня.

Главные роли в картине Давлетьярова, известного ремейком военной драмы "А зори здесь тихие…", исполнили Гела Месхи, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Валентина Попова, Иван Неклюдов. Съемки проходили в поселке Мирный под Евпаторией на территории заброшенной военной базы.