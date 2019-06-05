МИД готов содействовать диалогу правительства и оппозиции Венесуэлы

Москва призывает США отказаться от плана по раскалыванию вооруженных сил Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, институт армии должен "стоять на страже конституционного строя", а не заниматься внутренней политикой. На Смоленской площади признают, что угроза прямого военного вмешательства в Боливарианскую республику извне уже не столь велика, как еще несколько месяцев назад, однако риски провокаций в отношении этой страны по-прежнему сохраняется. При этом РФ приветствует готовность официального Каракаса и оппозиции начать диалог и может, со своей стороны, содействовать преодолению политического кризиса.