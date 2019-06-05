МИД готов содействовать диалогу правительства и оппозиции Венесуэлы

Москва призывает США отказаться от плана по раскалыванию вооруженных сил Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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По словам дипломата, институт армии должен "стоять на страже конституционного строя", а не заниматься внутренней политикой. На Смоленской площади признают, что угроза прямого военного вмешательства в Боливарианскую республику извне уже не столь велика, как еще несколько месяцев назад, однако риски провокаций в отношении этой страны по-прежнему сохраняется. При этом РФ приветствует готовность официального Каракаса и оппозиции начать диалог и может, со своей стороны, содействовать преодолению политического кризиса.