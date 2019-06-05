На Дунае обнаружено тело еще одного погибшего при крушении катера

Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае увеличилось до 11 человек. Во вторник, в 58 километрах от места ЧП, было обнаружено тело еще одного погибшего.

Таким образом, еще 17 человек, находившихся на борту катера, считаются пропавшими без вести, спасти удалось семь пассажиров, сообщает агентство Associated Press. В ближайшее время специалисты будут пытаться поднять катер со дна реки, пишет РИА Новости.

Ранее был задержан и допрошен капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в центре Будапешта. 64-летний гражданин Украины подозревается в халатности, которая привела к человеческим жертвам.

Напомним, столкновение двух пассажирских судов произошло вечером 29 мая. На прогулочный катер сзади налетел большой круизный лайнер. Первое судно получило сильное повреждение и быстро затонуло. На борту катера находились 35 человек - два венгра и 33 гражданина Южной Кореи. По данным агентства Yonhap, корейские туристы участвовали в турне по шести странам Восточной Европы.