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Рубрика: В мире

На Дунае обнаружено тело еще одного погибшего при крушении катера

Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае увеличилось до 11 человек. Во вторник, в 58 километрах от места ЧП, было обнаружено тело еще одного погибшего.

Фото: AP Photo/Laszlo Balogh
СМИ: Затонувшее в Будапеште судно было построено в СССР в 1949 году

Таким образом, еще 17 человек, находившихся на борту катера, считаются пропавшими без вести, спасти удалось семь пассажиров, сообщает агентство Associated Press. В ближайшее время специалисты будут пытаться поднять катер со дна реки, пишет РИА Новости.

Ранее был задержан и допрошен капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в центре Будапешта. 64-летний гражданин Украины подозревается в халатности, которая привела к человеческим жертвам.

Напомним, столкновение двух пассажирских судов произошло вечером 29 мая. На прогулочный катер сзади налетел большой круизный лайнер. Первое судно получило сильное повреждение и быстро затонуло. На борту катера находились 35 человек - два венгра и 33 гражданина Южной Кореи. По данным агентства Yonhap, корейские туристы участвовали в турне по шести странам Восточной Европы.

В мире Европа Венгрия РГ-Фото
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