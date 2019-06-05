Началась трансляция видеороликов "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина"

Это крайне важный проект сотрудничества российских и китайских СМИ в рамках 70-летия установления дипотношений двух стран. Видеоролики содержат афоризмы, личные высказывания и цитаты из древних легенд, исторических и философских трактатов, которые Си Цзиньпин в разное время употреблял в публичных выступлениях, статьях, а также на переговорах. В большинстве из них звучат темы заботы о благополучии народа, добродетели, нравственного воспитания, семейных ценностей, осуждения коррупции, а свободное цитирование свидетельствует о глубоких познаниях китайского лидера в области истории, классической литературы и традиций Китая.

Ранее видеоролики "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" уже были переведены на английский, японский, корейский, испанский, итальянский и другие языки мира и получили горячий отклик в сердцах зарубежных зрителей.

Заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн на церемонии запуска видеороликов отметил, что "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" позволят российской аудитории не только познакомиться с характером и идеями китайского лидера, но и лучше понять уникальную историю Поднебесной.

По словам гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, утверждение на трансляцию видеороликов было получено в преддверии визита председателя КНР в Россию. Это еще одно признание в любви российского народа китайскому лидеру и непрерывному укреплению взаимного доверия между СМИ двух стран.

Видеоролики "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" пройдут в эфире петербургского телеканала "Большая Азия", "Радио Метро", а также в других медиа.

В этот же день, 5 июня, состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Медиакорпорацией Китая и ВГТРК.