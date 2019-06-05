Весной "Родина" предложила своим читателям записать на видео, как они читают стихотворения Александра Пушкина - к 220-летию поэта. Вот, что из этого получилось.

Чтецы, как вы можете убедиться из видео под этим текстом, в основном, юные. Это радует - и "Родину", и, надеемся, Александра Сергеевича, который актуален и для племени "младого и незнакомого". Но разве они не знакомы?

Посмотрите (и послушайте!), как сильно шестилетний Макар Белобородов читает "Узника"! Как ученики 2 "А" московской "Ломоносовской школы" декламируют "Медного всадника" и "Сказку о золотом петушке"...

В Касимове (это в Рязанской области) вообще поставили миниспектакль "Лукоморье". Отрывок из "Руслана и Людмилы" стал самым популярным - это неудительно. В колхозе имени Пушкина в Смоленской области, откуда мы делали репортаж, учительница просила своих бывших учеников (у многих уже дети закончили школу) прочесть именно "У Лукоморья дуб зеленый..."

Получалось не у всех, зато в сельской школе Пушкина читали легко. Кстати, перед пушкинским днем в Ашкове, где стоит памятник поэту (мы отремонтировали его в прошлом году), выкосили траву. Уже достижение!

А идея со спектаклем "Лукоморье" - центральной городской библиотеки имени Анны Ганзен. Анна Васильевна родилась в Касимове и известна как переводчица сказок Андерсена.

В Пушкина перевоплотился даже касимовский Андерсен - Анатолий Смирнов, который создал в городе музей Анны Ганзен и датского сказочника, проводит экскурссии и работает помощником режиссера Театра юного зрителя.

Мы уверены, многие собирались прочитать стихи Пушкина и отправить нам видео, но помешали дела, заботы. Вот почему для нас так ценен каждый, кто откликнулся - школьники из Рязанской области и Москвы, Галина Сеничева - председатель Подольского отделения Международного пушкинского общества, Анатолий Смрнов - касимовский Андерсен...

Не только Пушкин, вы тоже наше всё!

P.S. Все участники, как мы и обещали, получат презенты от "Родины".