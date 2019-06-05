В ближайшие недели в боевой состав ВМФ примут патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Планируется, что он будет нести службу на Черном море. В июне также спустят на воду малый ракетный корабль "Ингушетия". Об этом на военном совете ВМФ сообщил главный военный флотоводец России Николай Евменов.

Адмирал доложил и о предстоящих швартовных испытаниях корабля противоминной обороны "Владимир Емельянов". Следом ожидается закладка другого судна проекта 12700 "Анатолий Шлемов", она намечена на июль. "В сфере оснащения ВМФ новыми образцами вооружений и техники будет приоритетным обеспечение завершения испытаний большого десантного корабля "Петр Моргунов", фрегата "Адмирал Касатонов", корвета "Гремящий", испытаний серийно строящихся малых ракетных кораблей и кораблей противоминной обороны", - процитировала адмирала Николая Евменова газета "Красная звезда".

РВСН получат в этом году около ста единиц военной и специальной техники и более 30 ракет

На военном совете ВМФ главком сообщил, что в России развернуто серийное строительство кораблей крупного водоизмещения. Одновременно продолжается модернизация больших противолодочных кораблей проекта 1155. Работы ведутся и на тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов", а также на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

А "стратеги" получат в нынешнем году около сотни единиц техники и более трех десятков межконтинентальных баллистических ракет. По словам главкома РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, это позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76 процентов и придать нашей наземной стратегической группировке новые возможности по решению задач ядерного сдерживания.

После перевооружения на мобильный комплекс "Ярс" на боевое дежурство встанут полки полного состава в Йошкар-Олинской, Иркутской и Барнаульской дивизиях РВСН . В Козельском соединении появятся еще две пусковые установки "Ярс" шахтного базирования. А в Ясненской ракетной дивизии под Оренбургом начнут осваивать новейший стратегический комплекс стратегического назначения "Авангард". Кроме того, сообщил Каракаев, продолжатся работы над тяжелым "Сарматом", который в перспективе заменит ракету РС-20В, известную на Западе как "Сатана".