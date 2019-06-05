Полиция Японии задержала крупнейшую в истории страны партию наркотиков

Крупнейшую в истории Японии партию синтетических наркотиков захватила полиция страны во вторник на судне, задержанном в море у полуострова Идзу. Общий вес груза - 800 килограммов.

По оценкам специалистов, на "черном рынке" стоимость такой партии может достигать 48 миллиардов иен (более 444,4 миллиона долларов), пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo.

Арестованы семь человек, включая граждан Китая. Предполагается, что наркотики были доставлены из Гонконга. Сейчас следователи устанавливают связи между международными гангстерскими группами и местными преступными группировками, которые могли заказать конфискованную партию запрещенных веществ.