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05.06.2019 11:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Парковки в Москве на один день станут бесплатными

Текст: Александр Мелешенко

В День России 12 июня припарковаться на платных городских парковках Москвы можно будет бесплатно - это коснется всех без исключения парковочных мест, включая те, где в обычные дни тариф составляет 380 рублей в час.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Об этом сообщает официальный портал столичной мэрии. Отмена платы за парковку связана с государственным праздником - в такие дни стоянки традиционно работают без оплаты.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов отметил, что День России в столице будут отмечать на разных площадках, в том числе в центре города, так что москвичи смогут бесплатно припарковать машину недалеко от мест празднования.

"Отмена платы за парковку не скажется на загруженности дорог, поскольку в праздничные дни интенсивность движения транспорта традиционно снижается", - добавил Ликсутов.

Плоскостные платные парковки со шлагбаумом 12 июня будут работать в обычном режиме по стандартным тарифам.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье
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