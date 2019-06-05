ТПУ "Мичуринский проспект" в Москве спроектирует китайская корпорация

Китайские специалисты впервые примут участие в проектировании транспортно-пересадочного узла на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По данным пресс-службы, в настоящее время китайская корпорация занимается строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. ТПУ "Мичуринский проспект" как раз расположен на этом участке. Привлечение проектировщиков и инженеров этой компании позволит сократить сроки работ на объекте. По данным строительного комплекса, китайская компания готова участвовать в проектах не только как проектировщик или подрядчик, но и как инвестор.

Как ожидают власти города, пассажиропоток ТПУ составит около 50 тысяч человек в часы пик. Технологическая часть транспортно-пересадочного узла предполагает связать недавно открытую станцию Калининско-Солнцевской линии "Мичуринский проспект" и строящейся одноименной станции Большого кольца. Сюда же подведут маршруты наземного городского пассажирского транспорта.