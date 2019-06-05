В Москве появится мороженое для взрослых

В Москве с 11 по 16 июня пройдет фестиваль уникального мороженого. Посетителям "Технограда" на ВДНХ предложат более 60 сортов летнего лакомства.

Например, можно будет попробовать мороженое с сицилийскими томатами и базиликом, из тайского чая с кристаллами натуральной морской соли и мороженое без лактозы, обогащенное клетчаткой. Обещают угостить и "взрослым" мороженым: с самбукой и перцем, а еще со вкусом французского сыра, орехов и белого вина.

По словам организаторов, все дни фестиваля будут идти экскурсии, квесты и мастер-классы. Кондитеры расскажут, как делается мороженое из омара, серебра и золота.