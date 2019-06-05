Воздух в столице прогреется до +27 градусов

В столичном регионе усиливается действие антициклона, а вместе с этим и поднимается температура воздуха. Так, днем столбики термометра могут достигнуть +27 градусов, сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, наступающую жару не собьет и ветер, так как в порывах скорость не превысит 10 м/с. Атмосферное давление останется высоким -755 мм рт. ст. В ночные часы воздух не остынет ниже +15 по области. В результате среднесуточная температура воздуха будет на 3 градуса выше нормы.

Напомним, что в ближайшие дни столбик термометра сможет подняться выше отметки +30 градусов, осадки до конца недели маловероятны.

Из-за жары сохраняется повышенный уровень пожарной опасности.

Кстати, самым жарким 5 июня было в 2014 году, когда воздух прогрелся до 31,6, а в 1899 году зафиксирован температурный минимум, который составил -1,4.