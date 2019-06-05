Выпивший средство для чистки труб Алибасов находится в тяжелом состоянии

Врачи рассказали о состоянии немаловажного советского, российского музыкального продюсера, "отца" проекта "На-На" Бари Алибасова, накануне попавшего в больницу с отравлением.

Деятель культуры находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как ошибочно выпил жидкость для прочистки канализационных труб. Приняв ее, как пояснялось, за сок.

По сообщению KP.RU, сейчас специалисты расценивают состояние Алибасова как тяжелое. "Состояние тяжелое, температура 36,9", - цитирует издание медиков.

Уточнено, что продюсер в своей квартире в Мерзляковском переулке Москвы выпил жидкость "Крот", "перепутав стаканы". В результате чего получил сильный ожог пищевода и был доставлен в реанимации.

При этом специалисты начали откачивать продюсера прямо около дома - на помощь к коллегам была призвана группа токсикологов.