Пострадавшего при нападении в мэрии Южно-Сахалинска отправят на море

Сотрудник администрации Южно-Сахалинска, получивший несколько ударов топором в минувший понедельник, идет на поправку. Жизни пострадавшего ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня в больнице, где лечится молодой человек, побывал мэр муниципального образования Сергей Надсадин. Он поинтересовался условиями и состоянием пациента, пожелал ему скорейшего выздоровления.

- Мы приняли решение: после того, как будет закончено лечение, отправить тебя на отдых, в санаторий, на море. Все расходы муниципалитет возьмет на себя, - заверил глава города.

По словам врачей, пациент идет на поправку, и будет выписан из больницы уже в ближайшие дни. Дома он продолжит курс терапии.

А в администрации Южно-Сахалинска тем временем разрабатывается дополнительный комплекс мер по повышению безопасности ее работников. Принято решение поощрить сотрудников, которые в понедельник, рискуя жизнью, обезвредили преступника до приезда полиции и оказали пострадавшему первую помощь.