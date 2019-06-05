Власти Якутии предложили добавить денег на защиту лесов

В резолюцию четвертого этапа Национального лесного форума, который прошел в Якутске, по инициативе властей Якутии включена рекомендация о необходимости изменить методику распределения федеральных субвенций регионам на тушение лесных пожаров.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии, подводя итоги форума, премьер-министр республики Владимир Солодов заявил: "В итоговой резолюции форума мы сформулировали одну из рекомендаций по увеличению финансирования регионов в зависимости от объемов леса и риска возникновения пожаров".

Позицию республиканских властей по этому вопросу на одной из площадок Лесного форума озвучил председатель парламента Якутии Петр Гоголев. Он отметил, что за последние 10 лет наметилась устойчивая тенденция к увеличению площади повреждений лесов от пожаров и насекомых-вредителей. В этом плане остро стоит вопрос методики распределения между регионами субвенций из федерального бюджета для осуществления полномочий в области лесных отношений, реализация которых передана субъектам федерации. Методика своеобразна: чем больше площадь лесов на территории субъекта, тем меньше денег он получает в расчете на один гектар.

- Несовершенство методики приводит к многократной разнице в финансовой обеспеченности регионов. Ее нужно менять в сторону увеличения финансирования наиболее лесистых регионов, в которых происходит больше всего лесных пожаров. Например, Якутия сейчас находится на последнем месте по уровню финансирования из федерального бюджета, - подчеркнул Гоголев.

Руководство Якутии поднимало этот вопрос неоднократно. Его поддерживают руководители других дальневосточных регионов, где площади лесов также велики, а средств на их охрану выделяется недостаточно.