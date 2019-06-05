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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Житель Хабаровского края 33 года жил без документов

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Первый в жизни документ, удостоверяющий личность, выдали полицейские 33-летнему жителю села Известковое Хабаровского края. До этого мужчина никогда не имел ни паспорта, ни даже свидетельства о рождении.

Фото: Владимир Аносов.
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"По каким-то причинам его мама не зарегистрировала факт его рождения в органах ЗАГСа", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Единственным, что смогло подтвердить появление человека на свет, оказалась запись в журнале родильного дома в поселке Высокогорном. Благодаря ей удалось составить заявление в суд об установлении факта рождения, а после оформить мужчине свидетельство о рождении и паспорт.

Став полноправным гражданином России он выразил благодарность полицейским за помощь.

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