Житель Хабаровского края 33 года жил без документов

Первый в жизни документ, удостоверяющий личность, выдали полицейские 33-летнему жителю села Известковое Хабаровского края. До этого мужчина никогда не имел ни паспорта, ни даже свидетельства о рождении.

"По каким-то причинам его мама не зарегистрировала факт его рождения в органах ЗАГСа", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Единственным, что смогло подтвердить появление человека на свет, оказалась запись в журнале родильного дома в поселке Высокогорном. Благодаря ей удалось составить заявление в суд об установлении факта рождения, а после оформить мужчине свидетельство о рождении и паспорт.

Став полноправным гражданином России он выразил благодарность полицейским за помощь.