Для детей сотрудников группы "Уралкалий" началась летняя оздоровительная кампания.

Ребятня традиционно сможет отдохнуть в загородном лагере "Уральские самоцветы" в Пермском крае и санатории "Вита" на Черном море. Всего за лето в "Уральских самоцветах" оздоровится 1088 детей в возрасте от семи до 12 лет. Для них будет организовано четыре смены продолжительностью 21 день каждая.

В лагере созданы все условия для полноценного отдыха и занятий спортом: есть крытый плавательный бассейн, клуб, летняя сцена, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка. Ребят ждут благоустроенные корпуса с четырехместными комнатами, организовано пятиразовое питание. Здесь каждый сможет раскрыть свою индивидуальность в творческих кружках.

Самым активным участникам каждой смены присваивают звание "Юный калийщик" и вручают подарки с символикой "Уралкалия".

В санатории "Вита" в Анапе смогут отдохнуть 824 ребенка в возрасте от девяти до 15 лет. "Вита" считается одной из крупнейших детских здравниц России. Отдых и лечение здесь также будет организовано в четыре смены по 21 день.

Около 200 детей в возрасте от четырех до семи лет вместе с родителями отдохнут по путевке "Семейный отдых" в санатории-профилактории предприятия. Родительский взнос для сотрудников группы "Уралкалий" за путевку в детский оздоровительный лагерь "Уральские самоцветы" и санаторий "Вита" составит не более 10 процентов ее стоимости. Остальные расходы на организацию летнего отдыха детей сотрудников берет на себя компания в рамках социального пакета.

Прямая речь

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО "Уралкалий":

- Предприятие традиционно уделяет особое внимание организации полноценного отдыха, оздоровления и досуга детей сотрудников группы "Уралкалий". В этом году на проведение летней оздоровительной кампании будет направлено более 87 миллионов рублей.

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