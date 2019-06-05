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Честь и достоинство

В Москве наградили лауреатов XIV Строгановской премии
Текст: Ксения Семенко (Москва)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 121(7879)
Москва, Колонный зал Дома Союзов. Здание с удивительной историей, один из символов блистательного Благородного собрания и всего русского дворянства.
В номинации "Культура и искусство" лауреатом премии стал доктор исторических наук Сергей Кузнецов (второй справа), который всю жизнь посвятил изучению рода Строгановых. Фото: оргкомитет Строгановской премии В номинации "Культура и искусство" лауреатом премии стал доктор исторических наук Сергей Кузнецов (второй справа), который всю жизнь посвятил изучению рода Строгановых. Фото: оргкомитет Строгановской премии
В номинации "Культура и искусство" лауреатом премии стал доктор исторических наук Сергей Кузнецов (второй справа), который всю жизнь посвятил изучению рода Строгановых. Фото: оргкомитет Строгановской премии

Именно здесь состоялся съезд пермского землячества и была вручена главная общественная награда Прикамья - Строгановская премия. Ее лауреатами в нынешнем году стали семь человек.

- Это люди, посвятившие себя развитию нашего региона. Они отдают работе всю свою энергию, здоровье и время. И признание пермяков, для которых мы все трудимся, - самое дорогое, что может быть, - сказал губернатор региона Максим Решетников. - Каждый год вручение премии проходит на высочайшем уровне. Лауреаты из года в год только повышают планку - своими достижениями в культуре, науке, экономике, спорте.

Специальный приз Строгановской премии - "Лидер общественного мнения" получила заслуженный учитель РФ, директор гимназии N 2 Людмила Суханова. "Мягкая сила" - это про нее. Благодаря Людмиле Сухановой в общеобразовательной школе был открыт первый в России класс Конфуция, и в прошлом году его признали лучшим в мире. За Людмилу Суханову отдали свои голоса более 1500 пермяков.

За выдающиеся достижения в общественной деятельности премию получил замдиректора краевого Фонда социальной поддержки населения Валентин Ермолов. Прежде его деятельность была тесно связана с комсомольским движением в Перми. Сегодня он передает опыт волонтерства и добровольчества современным молодежным организациям.

Лауреатом в области науки и техники стала доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, завкафедрой госпитальной терапии ПГМУ Ольга Хлынова. Ее работы в области кардиологии, терапии пациентов с артериальной гипертензией известны не только в России, но и за рубежом.

Главным "спортсменом" в нынешнем году стал Артем Окулов - заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике, чемпион Европы. Он родился в городе Чусовом Пермского края, увлекся спортом в детстве. Артем обещает принести Прикамью еще не одну золотую медаль.

Лауреат в области экономики и управления Александр Репин посвятил работе в строительной отрасли более 38 лет. В 1991 году он основал и возглавил компанию "Сатурн-Р". В профессиональном багаже руководителя не только строительные, но также социальные и общественные проекты.

"Культура и искусство", пожалуй, из года в год остается одной из самых обсуждаемых номинаций. Преподнесла она сюрприз и на этот раз. Впервые за 14-летнюю историю премии лауреатом стал не пермяк, а житель Санкт-Петербурга. Доктор исторических наук Сергей Кузнецов всю жизнь посвятил изучению рода Строгановых, по крупицам восстановил их дворец в Санкт-Петербурге и даже назвал сына в честь главной фигуры пермской истории - Аники Строганова.

- Пермь для меня - второй дом. Я буду продолжать продвигать регион как землю Строгановых. Ведь сердце этой семьи - здесь, в Перми. А голова - в Санкт-Петербурге, - сказал Сергей Кузнецов.

Он также не исключил, что следующий съезд пермского землячества и вручение премии пройдет именно в Северной столице.

Есть еще одна особенная номинация - "За честь и достоинство". Ее лауреат - народный артист РФ, художественный руководитель пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов знаком не одному поколению театралов. За годы творческой деятельности он поставил более 70 спектаклей. Награду Михаилу Скоморохову вручил лично губернатор Пермского края.

- Эта премия оказалась самой крупной, полученной мною в жизни. Президентский грант и то был меньше. Но дело не в деньгах, - отметил Михаил Скоморохов. - Я никогда не думал, что наше землячество такое дружное. Заслужить признание общественной организации, получить Строгановскую премию - конечно, большая честь.

Размер премии действительно вырос, причем сразу в два раза, до полумиллиона рублей. Но это далеко не единственная новинка года. Сама церемония вручения и съезд пермского землячества стали интерактивными. Из холла Колонного зала с помощью технологий дополненной реальности можно было мгновенно перенестись в долину реки Вишеры, Кунгурскую ледяную пещеру или центр региональной столицы. Здесь же стоял мольберт, где московские пермяки коллективно создавали картину: здание Пермской галереи на фоне луны, восходящей над Камой.

Ну и в завершение члены землячества могли почувствовать вкус настоящего пермского мороженого, которое в Москве не продается.

От первого лица

Андрей Кузяев, председатель правления РОО "Пермское землячество":

- Присуждая премии, мы учитываем не только прошлые заслуги и достижения лауреатов, но и смотрим в будущее. Благодаря этим людям сегодня в краевой столице чувствуется движение в экономике, культуре и образовании. У нас появляются новые амбиции. Мы будем работать над тем, чтобы Строгановская премия существовала и через 100 лет и стала самой весомой в стране. И чтобы не только жители региона, но и все талантливые россияне хотели работать на благо Пермского края.

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