В Нижегородской области из обломков памятника героям ВОВ сделали дорогу

СУ СКР Нижегородской области по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина начало доследственную проверку по факту сноса памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Фундриково в Семеновском районе. Из обломков мемориала местные власти сделали дорогу на кладбище.

Памятник представлял собой воина на постаменте, по краям которого размещались плиты с именами воинов, отдавших жизнь в боях за Родину. Со временем мемориал обветшал и частично разрушился. Чиновники решили, что восстановлению он не подлежит и демонтировали. Спустя какое-то время местные жители обнаружили, что обломки использовали для строительства дороги на кладбище. На осколках плит можно прочитать имена павших героев, их родственники до сих пор живут в этом селе, и естественно они крайне возмущены таким варварским отношением к памяти воинов.

Вместо старого памятника власти установили новый - в другом месте, и гораздо скромнее.

- В ходе проверки следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку действиям должностных лиц, принявших решение о сносе памятника. Кроме того будет проверена финансовая документация по расходованию денежных средств на строительство нового памятника на предмет возможных хищений. По результатам будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области.