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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области из обломков памятника героям ВОВ сделали дорогу

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

СУ СКР Нижегородской области по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина начало доследственную проверку по факту сноса памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Фундриково в Семеновском районе. Из обломков мемориала местные власти сделали дорогу на кладбище.

Фото: AP
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Памятник представлял собой воина на постаменте, по краям которого размещались плиты с именами воинов, отдавших жизнь в боях за Родину. Со временем мемориал обветшал и частично разрушился. Чиновники решили, что восстановлению он не подлежит и демонтировали. Спустя какое-то время местные жители обнаружили, что обломки использовали для строительства дороги на кладбище. На осколках плит можно прочитать имена павших героев, их родственники до сих пор живут в этом селе, и естественно они крайне возмущены таким варварским отношением к памяти воинов.

Вместо старого памятника власти установили новый - в другом месте, и гораздо скромнее.

- В ходе проверки следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку действиям должностных лиц, принявших решение о сносе памятника. Кроме того будет проверена финансовая документация по расходованию денежных средств на строительство нового памятника на предмет возможных хищений. По результатам будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области.

Происшествия Правосудие Следствие Общество История Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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