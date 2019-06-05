В Прикамье девушку осудили за поджог дома с родителями

Горнозаводский суд Пермского края признал 17-летнюю девушку виновной в поджоге и покушении на убийство. Об этом сообщили в краевом СК.

За эти преступления девушку приговорили к 5,6 годам лишения свободы, которые она станет отбывать в воспитательной колонии.

В ночь на 28 января этого года 17-летняя жительница поселка Койва Горнозаводского района подожгла дом, где в это время спали ее родители. Как выяснили следователи, причиной для такой жестокости стали неприязненные отношения между ними и дочерью. Установлено, что дом она поджигала, намереваясь таким способом убить своих родителей. Дом сгорел, но родителям удалось спастись. При этом сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей.

Сейчас поджигательница будет находиться в воспитательной колонии до совершеннолетия. Затем ее переведут в колонию общего режима.