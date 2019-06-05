Глава минздрава Красноярского края отправлен в отставку

Министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов отравлен в отставку. Соответствующее распоряжение размещено в едином портале правовой информации региона.
Документ подписан губернатором региона 4 июня. В качестве причины отстранения от должности указана отставка "по собственному желанию".
С 6 июня исполняющим обязанности главы ведомства стала Марина Бичурина.
На посту министра Виталий Денисов проработал год. При этом контракт с ним был подписан на три года.
До назначения главой минздрава края в июне 2018 года он возглавлял городскую поликлинику №14 Красноярска.