Глава минздрава Красноярского края отправлен в отставку

Министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов отравлен в отставку. Соответствующее распоряжение размещено в едином портале правовой информации региона.

Документ подписан губернатором региона 4 июня. В качестве причины отстранения от должности указана отставка "по собственному желанию".

С 6 июня исполняющим обязанности главы ведомства стала Марина Бичурина.

На посту министра Виталий Денисов проработал год. При этом контракт с ним был подписан на три года.

До назначения главой минздрава края в июне 2018 года он возглавлял городскую поликлинику №14 Красноярска.