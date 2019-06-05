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05.06.2019 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае двое погибли в ДТП, уходя от полицейской погони

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бийском районе Алтайского края. Уходя от полицейской погони, автомобиль Toyota съехал в кювет и перевернулся. Из троих мужчин, находившихся в машине, выжил только один.

Фото: vk.com/overhearauto33
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- По предварительным данным, накануне вечером на автодороге Бийск - Карабинка - граница с Республикой Алтай водитель автомобиля Toyota, не подчинившись законному требованию сотрудников полиции об остановке, попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - Но не справился с управлением, и машина съехала в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля 1969 года рождения, а также пассажир 1975 года рождения скончались на месте происшествия. Еще один пассажир 1987 года рождения с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Сейчас по факту смертельного ДТП в региональном управлении МВД инициирована проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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