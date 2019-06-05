На Алтае двое погибли в ДТП, уходя от полицейской погони

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бийском районе Алтайского края. Уходя от полицейской погони, автомобиль Toyota съехал в кювет и перевернулся. Из троих мужчин, находившихся в машине, выжил только один.

- По предварительным данным, накануне вечером на автодороге Бийск - Карабинка - граница с Республикой Алтай водитель автомобиля Toyota, не подчинившись законному требованию сотрудников полиции об остановке, попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - Но не справился с управлением, и машина съехала в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля 1969 года рождения, а также пассажир 1975 года рождения скончались на месте происшествия. Еще один пассажир 1987 года рождения с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Сейчас по факту смертельного ДТП в региональном управлении МВД инициирована проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.