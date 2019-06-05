Сибирская клиника заплатила пациентке 700 тысяч за ампутированную ногу

Получить компенсацию с клиники за неправильное лечение, ставшее причиной ампутации ноги, жительнице Сосновоборска помогло управление Федеральной службы судебных приставов Красноярского края.

По информации пресс-службы УФССП по региону, после прохождения курса медицинской терапии в одной из красноярских частных клиник, состояние здоровья женщины стало значительно ухудшаться. После обращение в другое медицинское учреждение выяснилось, что ей было прописано неправильное лечение. В результате в ноге пациентки начались необратимые изменения, которые потребовали хирургическое вмешательство - женщина лишилась конечности.

Пострадавшая обратилась с иском в суд на больницу. Решение было вынесено в пользу истицы: врачей обязали выплатить за ущерб здоровью компенсацию в 700 тысяч рублей.

Предупреждение судебных приставов г. Сосновоборска Красноярского края об уголовной ответственности мотивировало одно из медицинских учреждений погасить задолженность за нанесенный пациентке вред здоровью.

Но от исполнения решения клиника долгое время уклонялась. Деньги были выплачены, когда судебные приставы "предупредили руководство организации об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта", отмечается в сообщении УФССП по краю.