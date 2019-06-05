В Кузбассе легковушку смяло при столкновении с поездом

Грузовой состав столкнулся с легковым автомобилем на переезде около станции Забойщик Западно-Сибирской железной дороги в Кузбассе.

Авария случилась накануне в 19.00 по местному времени на регулируемом переезде 75-й километр. Водитель ВАЗ-2105, нарушив правила дорожного движения, проигнорировал запрещающие световой и звуковой сигналы и выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать все равно не удалось: слишком маленьким было расстояние.

- В результате инцидента пострадал водитель и два пассажира, - сообщил "РГ" представитель Службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД Анатолий Болдырев. - ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов, поскольку на этом участке дороги оно не осуществляется. Следует отметить, что световая и звуковая сигнализация на переезде находилась в исправном состоянии.