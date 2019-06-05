В Приангарье спасли кота, просидевшего на дереве восемь суток

Необычная спасательная операция прошла в Усолье-Сибирском. На дереве застрял домашний кот, который просидел там восемь дней. Снять его сотрудникам МЧС по Иркутской области удалось только со второй попытки, сообщили в региональном управлении ведомства.

Первый раз спасатели на пожарной машине приезжали в понедельник. Но животное их испугалось и спряталось в листве на самой верхушке дерева на высоте четвертого этажа. На призывы хозяев и пожарных не откликалось.

Зато ночами голодный кот стал устраивать настоящие концерты. В связи с этим в городской отдел МЧС последовал шквал звонков от жителей окружающих домов, требовавших снять питомца.

В итоге спасатели решили спилить ветку, на которой сидел кот. "Но как только приехавшие сотрудник поднялся с пилой по лестнице измученное животное само прыгнуло в руки. После этого его передали хозяевам, живого и невредимого, но страшно голодного", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.