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05.06.2019 13:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приангарье спасли кота, просидевшего на дереве восемь суток

Текст: Дмитрий Мальков

Необычная спасательная операция прошла в Усолье-Сибирском. На дереве застрял домашний кот, который просидел там восемь дней. Снять его сотрудникам МЧС по Иркутской области удалось только со второй попытки, сообщили в региональном управлении ведомства.

Фото: Сергей Зюзин/РГ
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Первый раз спасатели на пожарной машине приезжали в понедельник. Но животное их испугалось и спряталось в листве на самой верхушке дерева на высоте четвертого этажа. На призывы хозяев и пожарных не откликалось.

Зато ночами голодный кот стал устраивать настоящие концерты. В связи с этим в городской отдел МЧС последовал шквал звонков от жителей окружающих домов, требовавших снять питомца.

В итоге спасатели решили спилить ветку, на которой сидел кот. "Но как только приехавшие сотрудник поднялся с пилой по лестнице измученное животное само прыгнуло в руки. После этого его передали хозяевам, живого и невредимого, но страшно голодного", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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