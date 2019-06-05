Зачем трудные немецкие подростки приезжают в Сибирь

В Азовском районе Омской области успешно занимаются перевоспитанием трудных подростков из Германии. Как оказалось, большинству из них сибирские уроки пошли на пользу.

Олег Волков - тренер по футболу, и подход к трудным подросткам он ищет через спорт. Фото: Светлана Сибина/РГ

- Суть методики, разработанной немецким педагогом-психологом Франком Кренером, заключается в том, чтобы полностью оторвать трудного подростка от дурной компании, негативной среды. Дать ему шанс начать жизнь с чистого листа. И наш опыт говорит о том, что это работает, - сообщил "РГ" председатель комитета по образованию Азовского немецкого национального района Иван Келлер. - Восемьдесят процентов ребят, прошедших воспитание Сибирью, встают на путь исправления.

За последние годы участниками проекта в Азово стали более тридцати немецких подростков в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет. За относительно короткое время им нужно выучить русский язык и адаптироваться в новой обстановке. Одно из главных условий - подросток приезжает в Сибирь по собственному желанию.

Сейчас в районе на перевоспитании - три немецких ребенка. Директору спорткомплекса "Штерн" Олегу Волкову доверили самого младшего - десятилетнего Марека.

- Конечно, поначалу было сложно и ему, и нам. Мальчик вообще не говорил по-русски, был похож на маленького ежика, весь в "колючках". Убегал, прятался, - вспоминает Олег Волков. - Чтобы наладить отношения, мы принесли в дом щенка. И Марек "потеплел", пошел на контакт. За полгода выучил язык. Сейчас общается практически без акцента. Даже смеется, вспоминая, как записал в тетрадь фразу "сдачи не надо" в немецкой транскрипции.

Стоит сказать, что трудных ребятишек отдают на перевоспитание только людям с безупречной репутацией, имеющим опыт работы педагогом или психологом. Волков, например, профессиональный футбольный тренер, воспитавший сотни сорванцов. И Марек в команде сверстников уже играет за сборную Азовского района. Помимо этого, занимается и волейболом - жена Олега Марина тоже тренер.

В местной школе класс ему тоже попался спортивный. И, несмотря на то, что он на год младше по возрасту, ребята его приняли.

- Они меня сразу обступили и стали говорить по-английски, - вспоминать Марек. - А теперь у меня уже много друзей, и мы хорошо друг друга понимаем.

Привык юный гражданин Германии и к сибирской кухне. Если раньше предпочитал бургеры и пиццу, то теперь охотно ест супы, пельмени, манты и плов. И растет как на дрожжах: два года назад весил 44 килограмма, а теперь уже 62.

Как оказалось, в сибирской глубинке он приобрел немало новых навыков.

- Например, научился жарить яичницу, сажать картошку. Сейчас батя учит меня водить машину, - делится Марек. - Еще могу дрессировать собак. Вот из щенка вырастил огромного пса. Рэджи хоть и большой, но очень добрый.

О трудностях, с которыми приходится сталкиваться, Олег Волков не слишком распространяется. Обычный мальчишка иногда, как все подростки, бывает упрямым, вспыльчивым, драчливым. Но в принципе нормальный пацан.

В других азовских семьях живут ребята постарше. Бывают и сложности. Но за годы существования проекта, который финансирует немецкая сторона, сельские педагоги научились справляться с трудностями. Причем этот опыт оказался полезным для большинства школ региона, где вводят ставки социальных педагогов.

За каждым из детей немецкие кураторы осуществляют неусыпный контроль. Звонят, просят прислать фотографии. Их в семейном архиве Волковых уже сотни. Вот Марек - за ноутбуком в своей комнате. Вот семья на машине едет в Крым. Вот рыбалка в Ростове. Здесь мальчик с полной корзиной грибов, а здесь - в окружении домочадцев - детей и внуков Волковых.

По словам подростка, он уже решил, что останется в Сибири еще на год. И теперь собирается вместе с футбольной командой района поехать на лето в спортивный лагерь.

- В прошлом году там было здорово, - вспоминает Марек. - Тренировок больше, чем обычно, но мне это нравится.

Но рано или поздно повзрослевшему гражданину Германии все равно придется вернуться на родину. По словам сибирских воспитателей, многие немецкие ребята стараются не терять с ними связи после отъезда, сообщают о своих успехах. Эрнст уже стал многодетным отцом, Артур работает в автосервисе, Карл выбрал профессию строителя, а Герман - повара и открывает на родине ресторан с фирменным блюдом - сибирскими пельменями.

Между тем

Программа "Адаптационная педагогика в Сибири" работает в Омской области с 1997 года. Стартовала она в Седельниковском районе, но методика тогда была другой. Трудных подростков отправляли на "выселки" вместе с немецким куратором. Селили по двое, ребятам приходилось самостоятельно устраивать быт, топить печь, готовить пищу. Плюс учиться в школе и налаживать контакты с местным населением. Несмотря на сложности, метод, который специалисты окрестили педагогикой переживаний, оказался эффективным. Школу жизни в глубинке прошли шесть десятков трудных подростков, и большинству из них эти уроки пошли на пользу. Одна из причин - доброжелательность жителей сибирской глубинки, их готовность прийти на помощь в трудную минуту.

Сейчас методика перевоспитания неблагополучных детей стала гуманней, программа теперь работает в Азовском немецком национальном районе, где проживает много немцев. Подростков оправляют в Сибирь уже без кураторов.

Всего за время реализации программы сибирскую школу воспитания прошло около ста немецких подростков.

Справка "РГ"

В Омской области проживает более пятидесяти тысяч российских немцев. В 1992 году в регионе было образовано уникальное национально-территориальное образование - Азовский район. Спустя годы можно говорить о том, что сочетание сибирской основательности и немецкой аккуратности стало неплохим фундаментом для возрождения деревенского уклада жизни.

- Основная часть нашей экономики - сельское хозяйство, - поясняет глава района Павел Багинский. - В районе нет ни одного свободного клочка земли - все обрабатывается. И наш опыт говорит о том, что, работая на земле, можно жить хорошо. Наверное, это одна из причин, что за последние годы в Азовский район из Германии вернулось более шестидесяти семей. Люди приобретают землю, строят новые добротные дома.

Всего на территории региона расположено более ста населенных пунктов, где численность немецкого населения колеблется от двадцати до семидесяти процентов.