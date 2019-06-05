Домбай отрезало от большой земли селевым потоком

В Карачаево-Черкесии из-за сошедшего селя перекрыли дорогу к курорту Домбай. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

- Селевые массы объемом около тридцати кубометров сошли на 77 километре федеральной автодороги "Черкесск - Домбай". Пострадавших нет. В 14:10 к месту происшествия выехала оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в ведомстве.

Движение автотранспорта на этом отрезке трассы ограничено, проезд осуществляется по одной полосе автодороги.

Спасатели обратились к жителям и гостям республики в настоящее время воздержаться от поездок в данном направлении.