Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.06.2019,  
13:26
Текст:  Николай Грищенко

Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры

В Дагестане поднятые по тревоге подразделения морской пехоты Каспийской флотилии совершили марш-бросок на полигон Аданак. В ходе выполнения специальных учебно-боевых задач военнослужащие впервые применят на практике лазерные имитаторы стрельбы и поражения.
Фото: НПО "Русбитех" Фото: НПО "Русбитех"
Фото: НПО "Русбитех"

Они позволят бойцам вести полноценный двусторонний бой и на учениях испытать меткость "противника". Лазерные лучи имитируют попадание пуль и снарядов, выключая "подбитые" танки и выводя из боя "убитых" солдат. Такая практика повышает уровень подготовки военнослужащих.

Фото: Артем Житенев/ РИА Новости
Минобороны раскрыло подробности перехвата американского самолета

Принцип работы системы ЛИСП прост. Специальный излучатель, установленный на любом стрелковом оружии или гранатомете, вместе с холостым выстрелом посылает на цель невидимый луч. Если выстрел меткий, луч попадает на фотоэлемент "вражеского" бойца или танка, и на цели срабатывает сигнальное устройство. Оно оповещает всех, что цель успешно поражена и блокирует оружие, а у бронетехники отключается система управления и двигатель.

Дальность ведения имитационной стрельбы - от 50 до 1000 метров, что соответствует прицельной дальности оружия, а число лазерного боезапаса для автоматов и пулеметов составляет 128 выстрелов, для гранатометов и ПТУР от одного до трех за одно занятие.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, учения, в которых задействованы более 500 морских пехотинцев и 80 единиц техники, проходят под общим командованием контр-адмирала Сергея Пинчука. Военнослужащие флотилии отработают упражнения по огневой и тактической подготовке, а также повысят навыки вождения новейших бронетранспортеров БТР-82А.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Арктике атомные подлодки учились применять оружие подо льдом 03.06.2019
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями 03.06.2019
учения
Фото: YouTube
Запуск танка вручную показали на видео 12:55
Су-34 "уничтожили" в Зауралье подземный бункер противника 29.05.2019
Корабли Северного флота отразили воздушный налет "противника" 26.05.2019
лазеры
Фото: VoidWanderer / wikimedia.org
Террористы получили новые украинские гранатометы раньше ВСУ 04.06.2019
Перехват ракет боевым лазером показали на видео 23.05.2019
Эксперт сравнил боевые лазеры России и США 07.05.2019