Стратегия развития электросетевого комплекса РФ до 2030 года нацелена на "обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры".

Документ вступил в силу в 2013 году, и за шесть лет, отмечают эксперты, сделано довольно много. Однако практика показывает, что некоторые направления реформы нуждаются в доработке. Так было при введении постановления "Об уточнении критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям", и так сейчас получается с сетевыми компаниями.

Согласно требованиям Федерального закона "Об электроэнергетике", на российском рынке электрической энергии разделены ее производство, передача и продажа. Производят генерирующие компании, передают энергию электросетевые компании, а продают сбытовые компании. Однако отношения между тремя группами организованы таким образом, что закон прямо запрещает совмещать компаниям деятельность по генерации, транспортировке и сбыту электроэнергии. По мнению разработчиков, такой подход способствует развитию рыночных механизмов и повышению конкуренции. Однако на практике сетевые компании оказываются в проигрыше.

Как полагает президент "Объединенной энергетической компании" Владислав Антуфьев, компании-транспортировщики оказываются вне рыночных механизмов, потому что у них фактически отсутствует товар и, следовательно, нечего предложить. Государство компенсирует им лишь затраты на переток электроэнергии, рассчитывая необходимую валовую выручку исходя из объемов электросетевого хозяйства, однако возможности заработать, получить прибыль у сетевых компаний нет. Отсюда возникают попытки "организовать" товар, буквально взять его из воздуха.

- Таким товаром стало, например, технологическое присоединение, - поясняет Антуфьев, - цена на которое постоянно растет. Сетевая компания за счет потребителей строит электросети и подстанции затребованной, а не рассчитанной мощности, но это разовый доход. При этом сетевая компания не оценивает риски и возможные объемы потребления, поэтому мощности простаивают.

Как подчеркивает эксперт, глобальная проблема электроэнергетической отрасли в настоящее время - это утрата понимания, что энергетика - не самостоятельный бизнес, а вспомогательная отрасль: "Чтобы все работало". Если будет развиваться промышленность - будет расти потребление энергии. Но наоборот система не включается: увеличение мощностей не может быть востребовано само по себе, поэтому необходимо менять принципы функционирования.

- В западной модели электросетевая компания строит мощности за свой счет, но на основе контракта с будущим потребителем, который гарантирует покупку определенного количества киловатт-часов в год, - поясняет президент ОЭК. - В этом случае есть ответственность бизнеса, и не нужны инструменты вроде платы за неиспользованную мощность. Сетевая компания получает возможность хеджировать свои риски: новые мощности строятся там, где их гарантированно купят, и в течение всего действия контракта получает гарантированную прибыль.

Сетевое оборудование загружено на 30-35 процентов. За потребление менее 60 процентов от заявленной мощности теперь придется заплатить

Скорее всего, переход к новой модели хозяйствования потребует изменений в федеральное законодательство. Однако попытки закрыть существующий внерыночный разрыв в цепочке "генерация - сетевая компания - сбыт" без корректировки нормативной базы все равно невозможны. А нынешние варианты, разработанные на регуляторном уровне, мягко говоря, небесспорны. Например, в апреле нынешнего года Минэкономразвития РФ одобрило разработанный минэнерго проект постановления правительства о введении оплаты сетевого резерва - мощностей неиспользуемых или используемых частично электросетей и подстанций. Плату предлагается ввести при потреблении менее 60 процентов от заявленной мощности и поэтапно: от оплаты 10 процентов невостребованных мощностей до полной оплаты к 2024 году.

- Если посмотреть на цифры, у нас сетевое оборудование по стране загружено в среднем на 30-35 процентов, - пояснил тогда министр экономического развития РФ Максим Орешкин. - Это следствие той регуляторики, которая у нас существует. Оно ведет к расходам сетевых организаций, отвлекает средства от инвестиционных программ, создает более высокие тарифы для потребителей.

Между тем, по мнению участников рынка, подобное делают возможным в том числе решения правительства.

- Введенные несколько лет назад льготы, полностью освободившие потребителя от оплаты строительства и реконструкции сетей (до 150 кВт), дали свои плоды в виде целого ряда проблем, которые с каждым годом нарастают, как снежный ком, - считает заместитель генерального директора по экономике и финансам компании ЛОЭСК Жанна Айгильдина. - По сути это не льгота в прямом смысле слова: это еще один вид перекрестного субсидирования, когда за одного потребителя платят все остальные, а сетевые компании строят объекты, которые потом оказываются незагруженными даже наполовину.

Айгильдина полагает, что федеральные органы исполнительной власти озабочены полученными результатами и не исключают серьезные изменения льготной политики - обсуждение проблем велось в том числе на уровне Государственной Думы. Однако участники рынка надеются, что при разработке новых изменений корректировки сначала обсудят с ними. Если же решения будут приниматься без учета мнений всех участников процесса, развитие рынка электроэнергетики может вообще остановиться. Крупные компании все чаще занимаются генерацией для собственных нужд: например, электро- и теплостанции на отходах лесопиления есть сейчас почти у всех крупных предприятий ЛПК.

Стоит отметить, что в верхней палате российского парламента проблемой всерьез озабочены. Как рассказал корреспонденту "РГ" депутат Госдумы, председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев, сейчас пристально изучаются последствия реформы, разделившей электроэнергетику на три части - генерация, передача и сбыт, и на практике получается, что в чистом виде она не работает.

- Мы изучали разные схемы, в том числе западный опыт, - отметил депутат. - В Скандинавских странах тариф у сетевых компаний постоянный, но они берут плату за обслуживание инфраструктуры. Если подвели электричество, а потребитель его не использует, ему выставляют некую цену за обслуживание сетей, а потребленная мощность оплачивается дополнительно.

По мнению депутата Госдумы, в ходе очередной реформы электроэнергетики потребует решения и сложный правовой вопрос. Если компания платит за присоединение и за мощность, означает ли это, что теперь приобретенная мощность - ее собственность? Может ли она ее перепродать третьим лицам? В соответствии с действующим законодательством не может, и с одной стороны - это нарушение права частной собственности, а с другой - не позволяет создать монополию.

- Все ищут варианты заработка, и руководство АО "Россети" не раз подчеркивало, что задача акционерного общества - извлечение прибыли, - добавил он. - С другой стороны, снабжение электричеством - это государственная задача, это закреплено законом. То есть налицо противоречие: что важнее - извлечение прибыли или обеспечение жизнедеятельности страны.

По мнению игроков рынка электроэнергии, ситуацию может выровнять такой подход, когда сетевые компании будут заинтересованы в удовлетворении потребителей. Если их выручка будет зависеть от количества кВч/ч, приобретаемых потребителем, законодательные меры по компенсации издержек перестанут быть необходимыми.