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Культура
05.06.2019 16:10
Текст: Ульяна Вылегжанина (Санкт-Петербург)

В Эрмитаже покажут творения искусственного интеллекта

Первая в России выставка мирового уровня, посвященная роли искусственного интеллекта в современном искусстве, пройдет в Главном штабе Эрмитажа. Ее открытие запланировано на первый день Петербургского международного экономического форума-2019, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций, выступившего инициатором события.

В мероприятии примут участие 14 художников и творческих коллективов из 10 стран мира. Большинство творений - это результат обработки обширных баз данных с помощью технологий искусственного интеллекта.

Фото: Государственный Эрмитаж
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В частности, впервые в России будут представлены работы французской арт-группы Obvious. Художники и программисты Obvious используют генеративно-состязательные сети, созданные в 2014 году. Отличительная особенность этого механизма - одновременная работа двух алгоритмов. Один из них создает изображения, второй - критически осмысливает и отсеивает неудачные.

Кстати, картина "Портрет Эдмонда Белами", принадлежащая "перу" Obvious, была продана на аукционе Christie’s 25 октября 2018 года за 432,5 тысячи долларов. Именно после этого события современное искусство, основанное на технологиях искусственного интеллекта, получило общемировое признание.

Посетители Эрмитажа, среди прочих творений, смогут увидеть три портрета из "Серии портретов вымышленной семьи Белами" Obvious. Среди других участников - художница Лулуа Аль-Хамуд из Саудовской Аравии, художник итальянского происхождения Давиде Квайола, дизайнер и медиахудожник из Турции Рефик Анадол, нобелевский лауреат по физике 2010 года Константин Новоселов. Выставка будет работать до 7 июля 2019 года.

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