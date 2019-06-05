В Петербурге загорелся склад стройматериалов площадью 1000 кв.м

В петербургском городе Зеленогорске огнеборцы тушат пожар на складе материалов для загородного строительства. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар в складском здании по улице Красных Курсантов, 16, начался ночью, огонь быстро распространился внутри помещения. Прибывшие спасатели стали тушить огонь по второму из пяти возможных номеров сложности.

Всего на объекте работало 60 огнеборцев, было задействовано 12 единиц техники.

К пяти утра распространение пламени удалось прекратить. После локализации, ранг был понижен до первого номера. Сейчас на территории продолжается горение, но серьезных опасений оно не вызывает. После окончания тушения на объект придут дознаватели и эксперты, они будут выяснять причины случившегося.