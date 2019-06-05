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05.06.2019 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе Крымского моста прошли антитеррористические учения

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Темрюкском районе Краснодарского края прошли антитеррористические учения "Вихрь-2019", в которых приняли участие подразделения силовых правоохранительных служб региона: ФСБ, полиции, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС и УФСИН.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
ФСБ на учениях пресекла незаконный проход судов по Керченскому проливу

Целью учений было пресечение возможного теракта и минимизация его последствий на объектах водного транспорта, сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю. Учения проходили в 10 километрах от Крымского моста, в районе поселка Волна.

- Основной задачей являлась проверка эффективности системы ситуационного реагирования на террористические угрозы и отработка совместных действий органов исполнительной власти в случае совершения террористического акта, - пояснили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Известно, что учения прошли под руководством начальника УФСБ Кубани Игоря Колосова, который также возглавил оперативный штаб служб экстренного реагирования по краю. Правоохранительные органы совместно с силовыми ведомствами нейтрализовали условных террористов, а захваченные "заложники" были успешно освобождены.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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