В районе Крымского моста прошли антитеррористические учения

В Темрюкском районе Краснодарского края прошли антитеррористические учения "Вихрь-2019", в которых приняли участие подразделения силовых правоохранительных служб региона: ФСБ, полиции, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС и УФСИН.

Целью учений было пресечение возможного теракта и минимизация его последствий на объектах водного транспорта, сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю. Учения проходили в 10 километрах от Крымского моста, в районе поселка Волна.

- Основной задачей являлась проверка эффективности системы ситуационного реагирования на террористические угрозы и отработка совместных действий органов исполнительной власти в случае совершения террористического акта, - пояснили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Известно, что учения прошли под руководством начальника УФСБ Кубани Игоря Колосова, который также возглавил оперативный штаб служб экстренного реагирования по краю. Правоохранительные органы совместно с силовыми ведомствами нейтрализовали условных террористов, а захваченные "заложники" были успешно освобождены.