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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" вышел из Севастополя

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Гвардейский крейсер "Москва", с 2016 года находившийся в главной базе Черноморского флота, вышел в море для проведения испытаний. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Фото: Владимир Пасякин/РГ
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- Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" под командованием капитана 1 ранга Олега Князева вышел в морские полигоны боевой подготовки Черноморского флота, - сообщил Рулев.

Перед экипажем стоит задача проверить работоспособность всех боевых частей корабля и провести ходовые испытания главной энергетической установки.

Вернувшись в пункт базирования, на крейсере продолжат плановые ремонтные работы корабельных систем и механизмов, отметил представитель флота.

Напомним, с конца сентября 2015 года ГРКР "Москва" возглавлял оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, выполняя поддержку с моря авиабазы ВКС РФ в Сирии (на вооружении корабля 64 ракеты зенитной ракетной система С-300Ф "Форт"). После того как 24 ноября Турция сбила российский Су-24, патрулировал побережье Латакии и Тартуса, прикрывая атаки российских летчиков. За выполнение этого задания крейсер "Москва" награжден орденом Нахимова. В январе 2016 корабль вернулся в Севастополь и больше не покидал базу. Обсуждался вопрос его модернизации и ремонта.

Справка "РГ"

ГРКР "Москва" (прежнее название "Слава") - первый из трех крейсеров проекта 1164 "Атлант", стоящих на вооружении ВМФ России. Был построен на судостроительном заводе в Николаеве . Вступил в строй в конце 1982 года, а в феврале следующего года включен в состав Краснознаменного ЧФ. В НАТО получил прозвище "убийца авианосцев". Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям и группировкам противника, противовоздушной обороны, поддержки противолодочных групп. Длина корпуса - 186,5 метра, ширина - 20,8 метра. Полное водоизмещение - 11 280 тонн. Экипаж - 510 человек. Скорость полного хода - 32 узла (59 километров в час).

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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