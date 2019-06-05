Глава Адыгеи принял участие в совещании Генпрокуратуры России

Новости

В Подмосковье девочка утонула возле лодочной станции 11:55
Кабмин: Концепция нового КоАП в целом одобрена 11:50
Белорусский "Зубренок" примет на оздоровление китайских детей 11:50
В Астрахани кенийский студент подорвался на скороварке 11:40
Названа стоимость самой крохотной в Москве квартиры 11:39
Петербургский Книжный салон в 2020 году переедет на Дворцовую площадь 11:33
Мединский объяснил удаление из "Рокетмена" гей-сцен 11:31
Неврологи описали необычный способ развития мозга недоношенных детей 11:29
В Москве начался сезон торговли клубникой 11:28
Парковки в Москве на один день станут бесплатными 11:19
На Дону задержали подозреваемых в аферах с недвижимостью 11:18
Выпивший средство для чистки труб Алибасов находится в тяжелом состоянии 11:17
В Кузбассе легковушку смяло при столкновении с поездом 11:17
В результате взрыва на съемках нового "Бонда" пострадал человек 11:10
Мединский объяснил появление урезанной версии фильма об Элтоне Джоне 11:10
В Беларуси представили сверхмощный трактор 11:10
Отдаленные почтовые отделения оборудуют телемедицинскими комплексами 11:09
Минобороны раскрыло подробности перехвата американского самолета 11:09
Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" вышел из Севастополя 11:02
В 17 парках столицы открылись места для отдыха 11:00
Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет 10:59
Китай осуществил свой первый космический пуск с морской платформы 10:58
Трамп не исключил военной операции против Ирана 10:55
В Минске пройдет встреча контактной группы в новом составе 10:50
Под Хабаровском построят новый горнолыжный курорт "Хехцир" 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 10:31
Проект: В регионах

Глава Адыгеи принял участие в совещании Генпрокуратуры России

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Ростове-на-Дону под руководством Генерального прокурора РФ Юрия Чайки состоялось совещание по вопросу исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (ТКО) в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

От Адыгеи в мероприятии приняли участие глава республики Мурат Кумпилов и прокурор РА Игорь Шевченко.

В своем выступлении Генеральный прокурор РФ отметил низкую результативность работы по организации уголовного преследования виновных лиц.

Фото: Пресс-служба главы РА
В Москве прошла встреча спикера Совета Федерации и главы Адыгеи

Также отмечено, что в ряде регионов игнорируется необходимость создания условий для привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий использования вторичных ресурсов. В 50 процентах случаев региональные операторы не справляются с работой. Основные проблемы реформы Генеральный прокурор связал с несанкционированными свалками, отсутствием заводов по переработке мусора, несоблюдением правил рекультивации полигонов и нарушениями по начислению платы за вывоз мусора.

В ходе совещания выступили представители Генеральной прокуратуры РФ, Совета Федерации, Госдумы, Министерства природных ресурсов, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Федеральной антимонопольной службы.

В Адыгее в соответствии с федеральным законодательством с начала года обеспечен переход на новую систему обращения с ТКО с участием регионального оператора - ООО "ЭкоЦентр" (г. Волжский). С данной компанией заключено соглашение на 10 лет, утверждена территориальная схема обращения с ТКО и разработана региональная программа. Под председательством премьер-министра РА создана соответствующая рабочая группа.

До конца года планируется завершить сезонные замеры накопления отходов для корректировки установленных нормативов. Предельный единый тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 608 рублей за один кубический метр ТКО.

Для городского населения, проживающего в частных домах, плата в месяц за вывоз мусора составляет 113 рублей с человека, для жителей многоквартирных домов - 91,21 рубля, для сельчан - 70. Льготные категории граждан федерального значения имеют возможность получения субсидии. Также субсидией могут воспользоваться семьи, у которых общая сумма платежей за содержание жилого помещения и коммунальных услуг превышает 22 % от совокупного дохода.

В настоящее время Адыгейским филиалом ООО "ЭкоЦентр" заключено свыше 2,9 тысячи договоров (23 %) с организациями и ИП, действующими в республике. Собираемость платы за вывоз ТКО в марте - апреле текущего года составила около 70 %.

В республике эксплуатируются два полигона ТКО - в Адыгейске (загруженность 8 %) и Майкопе (загруженность 80 %). Предусмотрено строительство одного отходоперерабатывающего комплекса в Майкопском районе площадью 15,7 гектара. В рамках инвестиционного проекта ООО "ЭкоЦентр" стоимостью 450 миллионов рублей здесь предполагается создать мусоросортировочный комплекс, участок биокомпостирования и полигон для размещения неутильной части ТКО. Начало реализации инвестпроекта - осень 2019 года.

Также отметим, что Адыгея участвует в реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" нацпроекта "Экология". К 2024 году региону необходимо наладить обработку 100 % ТКО, из которых 40 % - должно быть утилизировано. В настоящее время идет подготовка к конкурсному отбору подрядной организации по созданию до 2020 года в Адыгейске мусоросортировочного комплекса.

Фото: Алексей Гусев
На Совете старейшин Адыгеи обсудили реализацию нацпроектов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов считает, что все мероприятия по реализации нацпроекта "Экология" важны для региона. Перед руководителями профильных ведомств обозначены задачи и даны соответствующие поручения по достижению индикативных показателей.

"При проведении реформы в сфере обращения с ТКО важно достичь главных результатов - неукоснительного соблюдения санитарных норм, улучшения качества услуг в сфере обращения с ТКО, а также повышения доступности данных услуг для населения. Все это напрямую влияет на экологию региона и сохранение окружающей среды. И в этой части важен прокурорский надзор и конструктивное взаимодействие власти субъектов, органов прокуратуры и региональных операторов", - считает глава республики Мурат Кумпилов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России
США запретили круизным лайнерам посещать Кубу
Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления