Матвиенко: Россия ни с кем не планирует обсуждать статус Крыма

Вопрос о статусе Крыма закрыт, и Россия ни с кем не собирается обсуждать эту тему, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе V Ливадийского форума.

"Тема Крыма закрыта, это уже исторически свершившийся факт - волеизъявление, которое отвечает всем международным нормам, - приводит ее слова ТАСС. - Решение состоялось, мы эту тему обсуждать ни с кем не планируем, обсуждать нечего".

Комментируя последние заявления украинских властей по Крыму, глава Совфеда также отметила, что Киев "поднимает вопрос о Крыме как о территории". "А для нас Крым - это люди", - подчеркнула сенатор.

Она уверена, что участники Ливадийского форума донесут информацию о реальном положении дел на полуострове до граждан своих стран. "Все уезжают в очень хорошем настроении, с хорошим чувством и пониманием того, что происходит в российском Крыму. Абсолютно меняется мнение о происходящем, оно будет доноситься в те страны, откуда приехали гости", - сказала Матвиенко. "Это лучший способ донести правду", - полагает она.