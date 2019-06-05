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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани скончался один из четырех раненых при взрыве гранаты

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В кубанском городе Гулькевичи в больнице скончался один из четырех пострадавших после взрыва гранаты в частном доме. Об этом сегодня сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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По уточненным данным правоохранителей, накануне вечером 4 июня 52-летний погибший мужчина приехал к семье заемщика требовать долг в его дом, расположенный на улице Луначарского. В ходе ссоры он привел в действие взятую с собой ручную гранату. В результате взрыва были ранены четыре человека, среди них и 10-летняя школьница. Приехавшие на место ЧП правоохранители обнаружили еще две гранаты.

"По факту случившегося возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), а также по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство")", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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