В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя

Три российских города решили назвать свои улицы в честь Симферополя. Об этом сегодня на городском совещании сообщила мэр крымской столицы Наталья Маленко.

- По итогам совместной работы руководством городов Уфы, Омска и Ставрополя принято решение присвоить новым улицам название "Симферопольская", - цитирует Маленко пресс-служба горадминистрации.

Она отметила, что договоренности с делегациями городов-партнеров были достигнуты во время празднования Дня города - 235-летие Симферополь отметил 1 и 2 июня.

По словам Маленко, мэр Уфы Ульфат Мустафин подарил крымской столице сертификат на 10 миллионов рублей. Эти деньги пойдут покупку коммунальной техники. Планируется купить автомобили марок "Газель" и "Газон" для нужд МБУ "Город".