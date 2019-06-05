На Ямале в первую неделю лета выпал снег

Пока некоторые регионы России изнывают от настоящей летней жары, на Ямале все еще господствует зима: в Салехарде в первую неделю июня пошел снег.

К счастью, не такой сильный, как 24 мая, когда выпала двухмесячная норма и коммунальщикам в срочном порядке пришлось мобилизовать технику для расчистки дорог.

Синоптики отмечают, что такое начала лета на Ямале уже второй год, и ничего удивительного в этом нет: такие сложились погодные условия, что воздух с севера затянуло в регион, и пришло похолодание (в южных районах автономии на днях было плюс 20, и некоторые ямальцы даже успели открыть купальный сезон).

"Ситуация не совсем рядовая, но и назвать ее экстремальной сложно, - сказал в беседе с РИА Новости руководитель центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин. - Обычная ситуация, живем на Полярном круге, такая погода вполне возможна".