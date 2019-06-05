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05.06.2019 15:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале недобросовестных застройщиков отправили в колонию

Текст: Ольга Штейн

В Екатеринбурге вынесли приговор руководителям компании, оставившей без жилья более ста человек.

После вступления приговора в силу, глава компании и финансовый директор на пять лет отправятся в исправительную колонию общего режима. Кроме того, суд лишил их права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на срок два года каждому, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Компания являлась застройщиком жилого комплекса на улице Щербакова в Екатеринбурге. Работы на площадке начались в 2010 году. За четыре года сдали в эксплуатацию две очереди и начали строительство третьей, однако завершить не смогли: почти половина средств, полученных в результате продажи 200 квартир и четырех нежилых помещений третьей очереди, ушла на погашение долгов перед подрядчиками, которые занимались возведением второй очереди.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В 2015 году строительство было остановлено. 112 человек, вложивших в него свои средства, остались без жилья, ущерб составил 548,7 миллиона рублей.

Выявили и раскрыли преступление сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

"Была проделана масштабная работа: проведен ряд судебных, бухгалтерских и строительных судебных экспертиз, очных ставок, допрошено более 500 человек, изъято и изучено свыше сотни документов", - рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В итоге в 2017 году были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и частью 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), а проблемой обманутых дольщиков занялись областные власти.

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