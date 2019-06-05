На Урале ветeр сорвал крышу со здания "Почты России"

В Магнитогорске Челябинской области порыв ветра повредил кровлю на двухэтажном здании "Почты России". К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В момент происшествия в здании находилось 36 человек, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Погибших и пострадавших нет. Здание функционирует в штатном режиме. Проводятся восстановительные работы.

К месту происшествия направлены два отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области. В ликвидации последствий задействованы 20 человек и восемь единиц техники.