В Екатеринбурге рассказали о подготовке к Универсиаде-2023

В Екатеринбурге рассказали о подготовке Заявочной книги на проведение XXXII Всемирной летней Универсиады в 2023 году.

"Ждем окончательное решение, которое будет приниматься исполнительным комитетом Международной федерации университетского спорта в июле в Неаполе", - отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Сегодня журналистам показали саму Заявочную книгу, которая переведена на английский и французский языки.

"Мы указали все преимущества региона (например, уникальное расположение Екатеринбурга на стыке двух континентов). Кроме того, у нас очень большой опыт проведения масштабных международных мегасобытий и проектов. Мы проводим их ежегодно около 30. И, конечно же, Екатеринбург - это студенческий город, город молодежи, где находятся десятки учреждений высшего профессионального образования", - передает департамент информационной политики слова областного министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта.

Если решение будет принято в пользу Среднего Урала, Универсиада пройдет здесь с 8 по 19 августа 2023 года.

Открытие планируется провести на стадионе Екатеринбург-Арена, где в прошлом году проходили матчи Чемпионата мира по футболу. А финал Универсиады по плану должен совпасть с празднованием 300-летия Екатеринбурга.

Кстати

Во время летней Универсиады город смогут посетить более 200 тысяч человек из 150 стран, в том числе - около 12 тысяч спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.