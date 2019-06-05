По разным данным, в мире несколько сотен памятников Александру Сергеевичу. Число их продолжает расти. И народная тропа к ним - не зарастает!

ЕВРАЗИЯ

Черногория

Город. Подгорица

Открытие. 2002

Скульптор. Александр Таратынов

История. Петр Негош, правитель Черногории и выдающийся поэт, был знаком с русским коллегой по переписке. И посвятил ему стихотворение "Тени Александра Пушкина" (1845), в котором назвал Александра Сергеевича "счастливым поэтом народа великого". Скульптурная композиция изображает Пушкина, увлеченно читающего стихи своей музе. На каменной плите высечены строки его стихотворения "Бонапарт и черногорцы" из цикла "Песни западных славян":

Черногорцы! Что такое?"

Бонапарте вопросил./

"Правда ль: это племя злое,

Не боится наших сил?"

Италия

Город. Рим

Открытие. 1837

Скульптор. Неизвестен

История. Первый в истории памятник поэту был открыт не в России. Княгиня Зинаида Волконская, "царица муз и красоты", потрясенная известием о гибели Пушкина, распорядилась установить памятник на своей римской вилле. В первоначальном виде стела не сохранилась, осталась только вмурованная в стену памятная доска.

Китай

Город. Шанхай

Открытие. 1937

Скульптор. Творческая группа под руководством М. Н. Павловского

История. Участие в сборе средств на установку памятника принимали Федор Шаляпин, находившийся в Шанхае на гастролях, и Александр Вертинский, некоторое время проживавший в Китае. Дважды бюст уничтожали (в ходе войны с Японией и во время китайской культурной революции), но каждый раз его восстанавливали вновь.

Германия

Город. Веймар

Открытие. 1949

Скульптор. Иоганн Фридрих Рогге

История. Великая княгиня Мария Павловна, дочь Павла I и супруга великого герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского, сделала Веймар местом паломничества русской интеллигенции. Поэты, писатели, философы стремились попасть на родину Гёте и Шиллера. Гёте в знак признания передал через В.А. Жуковского в подарок Пушкину гусиное перо, которым был написан "Фауст".

АФРИКА

Эфиопия

Город. Аддис-Абеба

Открытие. 2002

Скульптор. Александр Белашов

История. Памятник на улице Пушкина - дань памяти прадеду русского поэта. Как известно, маленький Абрам Ганнибал был похищен из Эфиопии и доставлен ко двору Петра Великого в качестве подарка.

Египет

Город. Александрия

Открытие. 2011

Скульптор. Григорий Потоцкий

История.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа"

До сих пор не утихают споры о том, что имел в виду Пушкин под "Александрийским столпом". Было ли прилагательное Александровский исправлено на Александрийский для сохранения ритмического рисунка стиха или это все-таки отсылка к египетской культуре?

Памятник установлен в холле Александрийской библиотеки.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

США

Город. Лос-Анджелес

Открытие. 1996

Скульптор. Григорий Потоцкий

История. Это, возможно, один из самых необычных памятников Пушкину. Скульптура-метафора. Наталья Гончарова в виде музы с крыльями за спиной держит в руке голову поэта (пророка русской литературы), недвусмысленно отсылая нас к истории Иоанна Крестителя и Саломеи.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Чили

Город. Сантьяго

Открытие. 1999

Скульптор. Анатолий Бичуков

История. Памятник был открыт в парке Национальной библиотеки в рамках мероприятий, направленных на сближение российской и чилийской столиц. За год до этого в Москве был установлен бюст поэтессе Габриеле Мистраль, лауреату Нобелевской премии.

АВСТРАЛИЯ

Австралия

Город. Канберра

Открытие. 2018

Скульптор. Алексей Леонов

История. Бюст установлен в Австралийском национальном университете, в здании факультета литературы, иностранных языков и лингвистики, дабы вдохновить изучающих русский язык студентов.

АНТАРКТИДА

Добро пожаловать, Александр Сергеевич!

Неизвестно, знал ли Александр Сергеевич Пушкин об открытии Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в 1820 году. С одной стороны, это событие тогда не слишком афишировалось. С другой - поэт мог общаться с капитан-лейтенантом К.П. Торсоном, офицером шлюпа "Восток", которым командовал Ф.Ф. Беллинсгаузен. Торсон, по свидетельству М.А. Бестужева - человек "идеальной честности и практической пользы... рыцарь без страха и упрека", состоял в Обществе любителей российской словесности, в которое входили литераторы пушкинского круга. После восстания декабристов был осужден, как один из активных членов Северного тайного общества, и в 1851 г. окончил свои дни в ссылке в Селенгинске.

Книга Беллинсгаузена вышла в свет в 1831 году, и Пушкин вполне мог с ней ознакомиться. Этому могла способствовать и дружба поэта с однокашником по Лицею Ф.Ф. Матюшкиным - известным мореплавателем, ставшим адмиралом. А имя самого Александра Сергеевича появилось на карте Антарктиды в 1986 году. Постановлением Академии наук СССР его присвоили леднику в Западной Антарктиде. Связан был с Антарктикой и советский трансатлантический лайнер "Александр Пушкин", который лет 15 "возил" сюда иностранных туристов (после перехода под иностранный флаг и переименования в "Marco Polo")

Что же касается памятников, Антарктида не столь богата ими как Арктика. Прежде всего, потому, что коренных жителей здесь нет. Но памятники (и даже православный храм на станции Беллинсгаузен!) появляются и здесь. В прошлом году в "столице" Российской Антарктиды - на станции Прогресс установили бюст Ю.А. Гагарина. А вот памятника Пушкину пока нет. Но "Родина" собирается это исправить.

Бюст великого поэта на одну из станций готовы передать участники планируемой в 2020 году экспедиции под руководством известного путешественника, создателя и президента экспедиционного центра "Арктика" почетного полярника Владимира Семеновича Чукова.

_Никита Кузнецов, кандидат исторических наук