Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 июня 2019 г. 17:27
"Родина"
Текст: Ариадна Рокоссовская
Родина - № 6(619)

Здесь Пушкин погребен...

В ночь ареста генерал Рокоссовский попросил конвоиров заехать на могилу поэта
"Куда, куда вы удалились?" - этой строчкой из романа "Евгений Онегин" начинал свои письма к семье, потерявшейся в хаосе первых недель войны, генерал Константин Рокоссовский. В августе 1941 года командующий 16-й армией Западного фронта не знал, где находятся жена и дочь, поэтому оправлял письма всем родным и знакомым, надеясь на чудо.
Константин Рокоссовский на охоте на дроф. Апрель 1935 года. Даурия. Фото: из семейного архива
Константин Рокоссовский на охоте на дроф. Апрель 1935 года. Даурия. Фото: из семейного архива

Откуда в пекле самых тяжелых дней войны в голове командарма взялись пушкинские строки?

Фото: Галина Санько/РИА Новости ria.ru
Спасая могилу Пушкина, пали смертью храбрых девять молодых саперов

Что-то очень важное значил Поэт для поляка Рокоссовского, рано потерявшего отца и воспитанного матерью Антониной Овсянниковой - учительницей русского и литературы...

"Весной 1940 года я вместе с семьей побывал в Сочи. После этого был приглашен к Народному комиссару обороны маршалу С.К. Тимошенко. Он тепло и сердечно принял меня", - так начинаются мемуары маршала Рокоссовского "Солдатский долг". О том, что было до поездки в Сочи, он не написал в книге. И никогда не упоминал в разговорах с близкими. Казалось, мой прадед стер из памяти несколько предвоенных лет. Но сохранились документы.

Из них следует, что в начале 1936 года комкор Рокоссовский прибыл в город Псков, где принял командование 5-м кавалерийским корпусом. Он поселился вместе с семьей в доме N 11/4 по ул. Ленина. Сейчас здесь висит мемориальная доска в память о легендарном жильце. А в мае - июне 1937 года, вскоре после его назначения, по сфабрикованному обвинению в организации военного заговора с целью захвата власти была расстреляна группа высших советских военачальников во главе с маршалом Михаилом Тухачевским. В армии начались массовые репрессии, ударившие и по Рокоссовскому.

Фото: Из архива Рокоссовского
К 75-летию победы под Сталинградом "РГ" публикует письма Рокоссовского

27 июня 1937 года он был исключен из ВКП(б) "за потерю классовой бдительности". 5 июля 1937 года - уволен из РККА и, как свидетельствует документы сфабрикованного "дела", находился под следствием НКВД. В августе того же года был арестован и направлен в Ленинград - в следственный изолятор "Кресты".

Следующий документ - уже от 4 апреля 1940 года: "Комдив запаса Рокоссовский восстанавливается в Красной Армии. Приказ об увольнении отменить".

Впоследствии, когда Константин Константинович стал маршалом Советского Союза, дважды Героем Советского Союза, появилось множество историй о том, как и где он провел эти три страшных года. Но особое место среди них занимает легенда (быль?), обнародованная советскими биографами маршала.

О его прощании с Пушкиным.

В день ареста Константин Константинович, понимавший, что, возможно, отправляется навстречу смерти, попросил конвоиров "сделать крюк" и заехать в Святогорский Успенский монастырь. "Я хочу поклониться могиле Пушкина", - сказал он.

Святогорский Успенский монастырь, где генерал попрощался с Поэтом. / Фото: РИА Новости

Конвоиры из НКВД (в небольшом Псковском военном округе это наверняка были люди, знакомые с командующим корпусом, а может и ходившие с ним в баню и на охоту) не смогли отказать. Конвоиры, как и арестованный, понимали: это, скорее всего, последнее желание приговоренного к смерти. Они привезли его в Пушкинские Горы - к монастырю, где в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных похоронен поэт. Арестант поднялся к его могиле, побыл там какое-то время, после чего вернулся и дал знак: можно ехать.

Самое удивительное: конвоиры спокойно отпустили его без сопровождения. Человек, который перед смертью хочет поклониться Пушкину, не сбежит.

Темы дня:
#Пушкин
О чем мечтала русская эмиграция, отмечая 100-летие смерти Пушкина
17:55 Родная речь

В мой жестокий век восславил я свободу

1937 год. Эта печально известная дата, ознаменовавшая пик Большого террора в СССР, стала ярчайшей вехой в истории Русского Зарубежья. Русская диаспора, разметанная на все четыре стороны света, с размахом отметила столетие со дня гибели Пушкина

Домашний архив Родины. Тайна перстня, подаренного поэту Елисаветой Воронцовой
04.06.2019 Домашний архив

Там волшебница, ласкаясь, мне вручила талисман

В 1823 году у Александра Пушкина, пребывавшего в Одесской ссылке, вспыхнул бурный роман с женой генерал-губернатора Новороссийского края и наместника Бессарабской области графа Воронцова - Елисаветой

Взгляд экономиста на суетное и вечное в судьбе Александра Пушкина
04.06.2019 Cудьбы

Другой

Он вечно жил под давлением. Лишь бы успеть. Но ничей быт не описан так подробно. Все как с ума сошли - день за днем, и все о Пушкине. Тысячи страниц, чтобы понять - мы в том же ряду. Вечно в бегах, вечно в поисках денег, вечно под надзором, вечно в попытках смириться с властью - для хлеба, тепла и молока семье

#Большой террор
Зачем на процессе 1937 года принимались беспрецедентные меры безопасности
13.12.2018 Научная библиотека

Мой Дом Союзов - моя крепость

581 охранник на 17 подсудимых. На показательном процессе в январе 1937 года громоздкая система охраны работала четко. Но была ли реальная надобность в таком количестве следящих за порядком лиц?

На доме в Боровске появилась картина, посвященная легенде "Спартака"
30.10.2018 История

Футбол и боль Парамоновых

Художник Владимир Овчинников, известный тем, что расписывает фасады домов в Боровске, изобразил эпоху олимпийского чемпиона по футболу, игрока "Спартака" Алексея Парамонова. Он родился в этом городе и переехал в Москву с родителями, которые вскоре подверглись здесь политическим репрессиям

Почему "Красный террор" был неподсудным
30.08.2018 Дискуссии

Неподсудный "Красный террор"

Покушение на Ленина стало важной вехой в истории Великой русской революции. В день покушения Свердлов в официальном обращении, адресованном "Всем Советам рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, всем армиям, всем, всем, всем" провозгласил курс на массовый террор

#Константин Рокоссовский