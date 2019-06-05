В ночь ареста генерал Рокоссовский попросил конвоиров заехать на могилу поэта

"Куда, куда вы удалились?" - этой строчкой из романа "Евгений Онегин" начинал свои письма к семье, потерявшейся в хаосе первых недель войны, генерал Константин Рокоссовский. В августе 1941 года командующий 16-й армией Западного фронта не знал, где находятся жена и дочь, поэтому оправлял письма всем родным и знакомым, надеясь на чудо.

Откуда в пекле самых тяжелых дней войны в голове командарма взялись пушкинские строки?

Что-то очень важное значил Поэт для поляка Рокоссовского, рано потерявшего отца и воспитанного матерью Антониной Овсянниковой - учительницей русского и литературы...

"Весной 1940 года я вместе с семьей побывал в Сочи. После этого был приглашен к Народному комиссару обороны маршалу С.К. Тимошенко. Он тепло и сердечно принял меня", - так начинаются мемуары маршала Рокоссовского "Солдатский долг". О том, что было до поездки в Сочи, он не написал в книге. И никогда не упоминал в разговорах с близкими. Казалось, мой прадед стер из памяти несколько предвоенных лет. Но сохранились документы.

Из них следует, что в начале 1936 года комкор Рокоссовский прибыл в город Псков, где принял командование 5-м кавалерийским корпусом. Он поселился вместе с семьей в доме N 11/4 по ул. Ленина. Сейчас здесь висит мемориальная доска в память о легендарном жильце. А в мае - июне 1937 года, вскоре после его назначения, по сфабрикованному обвинению в организации военного заговора с целью захвата власти была расстреляна группа высших советских военачальников во главе с маршалом Михаилом Тухачевским. В армии начались массовые репрессии, ударившие и по Рокоссовскому.

27 июня 1937 года он был исключен из ВКП(б) "за потерю классовой бдительности". 5 июля 1937 года - уволен из РККА и, как свидетельствует документы сфабрикованного "дела", находился под следствием НКВД. В августе того же года был арестован и направлен в Ленинград - в следственный изолятор "Кресты".

Следующий документ - уже от 4 апреля 1940 года: "Комдив запаса Рокоссовский восстанавливается в Красной Армии. Приказ об увольнении отменить".

Впоследствии, когда Константин Константинович стал маршалом Советского Союза, дважды Героем Советского Союза, появилось множество историй о том, как и где он провел эти три страшных года. Но особое место среди них занимает легенда (быль?), обнародованная советскими биографами маршала.

О его прощании с Пушкиным.

В день ареста Константин Константинович, понимавший, что, возможно, отправляется навстречу смерти, попросил конвоиров "сделать крюк" и заехать в Святогорский Успенский монастырь. "Я хочу поклониться могиле Пушкина", - сказал он.

Святогорский Успенский монастырь, где генерал попрощался с Поэтом. / Фото: РИА Новости

Конвоиры из НКВД (в небольшом Псковском военном округе это наверняка были люди, знакомые с командующим корпусом, а может и ходившие с ним в баню и на охоту) не смогли отказать. Конвоиры, как и арестованный, понимали: это, скорее всего, последнее желание приговоренного к смерти. Они привезли его в Пушкинские Горы - к монастырю, где в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных похоронен поэт. Арестант поднялся к его могиле, побыл там какое-то время, после чего вернулся и дал знак: можно ехать.

Самое удивительное: конвоиры спокойно отпустили его без сопровождения. Человек, который перед смертью хочет поклониться Пушкину, не сбежит.