Россияне смогут увидеть редкие серебристые облака

Астрономы московского планетария рассказали о начале сезона наблюдения серебристых облаков: это необычное явление на протяжении лета можно будет увидеть в ночном небе невооруженным глазом.

В пресс-службе планетария пояснили, что светящиеся серебристые облака можно наблюдать только летом в Северном полушарии - обычно их видно в июне-июле на географических широтах от 45 до 70 градусов. При этом чаще всего явление наблюдается с середины июня до середины июля на широтах от 55 до 65 градусов.

"Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время, рассеивая солнечный свет, который попадает на них из-под горизонта, - отмечают в планетарии. - Днем даже на фоне чистого голубого неба эти облака не видны: очень уж они тонкие, "эфирные". Лишь глубокие сумерки и ночная тьма делают их заметными для наземного наблюдателя".

По словам астрономов, заметить серебристые облака можно каждый год, но высокой яркости они достигают не всегда. При этом наблюдать редкие облака лучше всего около полуночи над северо-западным горизонтом.

Интересно, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению по вопросу происхождения серебристых облаков. Тот факт, что их не наблюдали до 1885 года, привел многих к мысли, что толчком к их появлению стало извержение вулкана Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 года. Тогда в атмосферу было выброшено около 35 миллионов тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара.

"Высказывались и другие гипотезы: метеорная, техногенная, гипотеза о "солнечном дожде" и т.п. Но до сих пор многие факты в этой области неполны и противоречивы, поэтому серебристые облака продолжают оставаться волнующей проблемой для многих естествоиспытателей", - говорят в столичном планетарии.

При этом известно, что редкие облака образуются в верхних слоях атмосферы, на высоте около 80-90 километров, и освещаются солнцем, которое неглубоко опустилось под горизонт. Для их образования нужно сочетание трех факторов: достаточное количество водяного пара, крайне низкие (до минус 100 градусов по Цельсию) температуры и наличие мельчайших пылевых частиц. На последних конденсируется пар, превращаясь в кристаллы льда, рассеивающие солнечный свет.