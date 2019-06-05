Российские стартапы показали инвесторам Кремниевой долины

31 мая в Сан-Франциско прошел Pitch day российских стартапов, участвовавших в совместном акселераторе Сбербанка и 500 Startups. 7 проектов выступили перед частными инвесторами Кремниевой долины и потенциальными партнерами международного уровня и обсудили дальнейшее сотрудничество.

Pitch day стал завершающим мероприятием акселерационной программы. За 3 месяца стартапы прошли обучение у экспертов с опытом выхода из собственного бизнеса или работы на топ-позициях в международных компаниях, получили доступ к обширной сети контактов 500 Family и встретились с представителями корпораций для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Больше половины стартапов получили предложение о сотрудничестве от крупнейших компаний России. 7 команд, чьи продукты признаны перспективными для реализации на зарубежных рынках, отправились в Кремниевую долину (США, Калифорния), где прошли четырехнедельное обучение по программе Silicon Valley Exchange Program.

"Акселератор дает возможность "набить шишки” за более короткий срок, - рассказывает Наталья Магидей, руководитель акселератора, - менторы и эксперты концентрированно делятся знаниями, полученными ими за годы работы в технологических компаниях. Они мотивируют вас проверять как можно больше гипотез и быстро отказываться от неработающих идей".

В результате акселерационной программы стартапы провели 582 встречи с потенциальными заказчиками и инвесторами, запустили 138 пилотных проекта и привлекли 164 крупных клиента. Число активных пользователей в месяц (MAU) у B2C стартапов увеличилось на 40%, а рост выручки B2B-стартапов составил в среднем 47%.

Напомним, что в декабре 2017 года Герман Греф представил новую стратегию развития банка. К 2020 году ПАО "Сбербанк" должен трансформироваться в универсальную ИТ-компанию: создать экосистему продуктов в нефинансовой сфере - электронной коммерции, телемедицины, сервисов для бизнеса и так далее.

Для развития экосистемы был создан специальный отдел SberX, новое подразделение Сбербанка, отвечающее за развитие экосистемы и формирование инновационной среды (внешнюю и внутреннею акселерацию, развитие стартапов), выявление наиболее перспективных технологий и проектов в тех направлениях, которые признаны ключевыми для экосистемы Сбербанка. SberX возглавил вице-президент Сбербанка Марк Завадский.

"Российский венчурный рынок неопытен, мы должны его образовывать, выращивать поколение венчурных капиталистов. Первую волну инвесторов ждет потеря денег, но эти люди родят вторую волну, более успешную, и новые инвесторы вернут деньги в виде налогов. Это хорошо видно на примере США: на развитие венчурной сферы было потрачено 1,5% ВВП США, а сегодня технологические компании возвращают налогами 38% ВВП", - говорит Герман Греф.

Согласно совместному исследованию Inc. совместно и РВК (Российской венчурной компании), в 2018 году корпорации вложили в российские стартапы более 8,5 млрд рублей, что в 7 раз больше, чем в 2017 году. По количеству сделок этот сегмент вырос в 2 раза, с 23 до 47 проектов. что рынок венчурный ивестиций выходит из застоя, корпорации играют на нем все более важную роль.

"Сбербанк активно развивает экосистему и мы постоянно ищем перспективные решения и технологии, которые позволят усилить ее качество. Но мы работаем не только для того, чтобы наполнить новыми проектами и технологиями экосистему Сбербанка. Если благодаря нашим усилиям получится вырастить хотя бы одного единорога или помочь стартапам закрепиться как на российском, так и на зарубежном рынке, то это будет победой не только для нас, но и всего венчурного и инновационного сообщества страны. Мы рады, что сегодня у наших выпускников будет такая площадка для презентации своих разработок и желаем им успеха", - Марк Завадский, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по развитию экосистемы (SberX).

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ПАО "Сбербанк"